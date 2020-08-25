市場氣氛轉為樂觀，繼道瓊指數大漲，標普500指數與那斯達克指數再創歷史收盤新高後，周二凌晨美股期貨走高。

目前道瓊指數期貨漲169點或0.6%，報28,408點。標普500指數期貨漲0.48%，那斯達克100指數期貨漲0.37%。

此前在一般交易時段，標普500指數上漲1%，並首度收在3,400點之上。蘋果股價再創歷史新高，帶動其他科技股上揚。受到新冠肺炎療法的正面消息激勵，航空與遊輪股大漲。

美國食品藥物管理局（FDA）批准新冠狀病毒肺炎的血漿療法，以及《金融時報》報導，美國政府將加速引進阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗，希望能在11月3日大選前投入使用。

美中兩國證實於稍早前通話，就首階段貿易協議的執行進度進行協商，雙方並承諾將推動首階段貿易協議成功落實。

美國近來的新增確診數明顯放緩，亦為市場信心帶來提振。根據約翰·霍普金斯大學提供的數據，自8月中旬以來，美國的單日確診數已跌破50,000例，周日的新增確診數更少於37,000例。

分析師表示，投資人的情緒已經轉變，現在股票市場充滿樂觀情緒，並將估值推升到科技泡沫化以來的新高點。另有分析師表示，重新開放校園也將成為推升股市的催化劑，返校購物潮可望超越去年水準。那些在8月初重啟校園的州，也出現就業市場早期或暫時的改善跡象。

(時報資訊)