曾拿下「早安家族」海選特別獎、2010年以童星組合「大小姐」出道的女星吳兆絃，當年以亮麗活潑的模樣獲得民眾喜愛，如今吳兆絃已經19歲，混血兒基因讓她蛻變成了洋娃娃般的美少女，她經常透過社群媒體分享生活點滴，最近去了澎湖旅遊，還在今天七夕情人節大解放，貼出露溝比基尼辣照，讓網友驚艷直呼「是在美什麼意思的」。

近日吳兆絃把握熱情夏天，去澎湖旅遊參加花火節，也安排了澎湖必玩的海邊行程，她突破以往尺度，po出穿著兩截式黑色比基尼辣照，大方展現修長身材與纖細蠻腰，還在七夕這一天加碼，隨著po文「早安澎湖」貼出超近自拍照，赫見吳兆絃大露深溝，搭配白皙嫩肌更加魅惑，讓網友直讚吳兆絃平時深藏不露，不只可愛還很性感，「正翻啦！兆絃女神」、「那個溝」、「太辣了」。

事實上吳兆絃8歲出道時，就因一張異國風的臉蛋而引發討論，透白的膚色與深邃的五官，來自於4分之一的法國血統，而她日前曾在社群分享自己幫媽媽慶生，曝光了和媽媽的合照，吳媽媽凍齡美貌讓人大呼驚艷，大讚媽媽的女神基因，才讓吳兆絃生得如此美若天仙。

(中時新聞網)