近日連日多雨加上高溫，正是登革熱高峰期，衛福部疾病管制署今天表示，本月新增2例境外移入個案，分別是來自印尼與越南。國內累積共有58例境外移入病例，尤其新加坡已經創下全國史上最嚴重疫情，提醒民眾自東南亞返國若有發燒、眼窩痛、關節痛等症狀，可就醫採檢。

疾管署統計，今(2020)年截至目前，國內累計14例本土登革熱病例，13例居住桃園市，1例居住新北市；另有58例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多，近1個月有2例分別自印尼及越南移入。

疾管署防疫中心主任劉定萍表示，今年本土群聚案，桃園市桃園區長安里周邊群聚至8月22日監測期滿，無再新增病例，本土和境外加起來共72例，創下歷年來最低。

監測資料顯示，東南亞國家疫情多處高峰或流行期，泰國、新加坡、寮國及印尼病例數高於近年同期，其中新加坡已逾該國史上最大疫情(2013年全年總數2萬2170例)；越南整體疫情持平，部分地區疫情高於去年同期。疾管署已將前述各國、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、菲律賓及南亞印度、斯里蘭卡與馬爾地夫共12國登革熱旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，這次在桃園市的登革熱群聚事件監測期滿，但東南亞國家還是處於高峰，從新加坡等國家返國民眾要特別注意，發燒、眼窩痛、關節痛、出疹等一定要跟醫師回報，可以儘速安排採檢。

疾管署呼籲民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除；此外，下週起各級學校陸續開學，提醒學校動員全校師生全面檢視校園中是否有潛在孳生源，如花瓶、花盆底盤、廢棄瓶罐、水桶、運動場設施的廢輪胎、樹洞、竹筒及植物葉腋(檳榔、椰子落葉)、辦公室或教室內養殖的黃金葛或萬年青水瓶等，並澈底清除，以降低病媒蚊孳生的風險。

(中時 )