美中科技戰再度將5G角力拉上主戰場，5G大廠華為受到美國打壓，中國大陸5G在近一個月的表現也受到衝擊。法人表示，全球市場發展5G的進程不會受到太大影響，全球各國企業皆致力於發展5G，即便單一企業或國家受到壓制，但國際發展5G步調並不會改變。

且根據國際知名律師事務所Bird & Bird（鴻鵠）)統計，取得5G標準必要專利排名前三名分別為愛立信、三星、高通，各擁有全球15.8%、14.1%、12.6%的比重，顯示5G之必要專利權掌握在歐、美、韓等多個主要國家，透過全球化的5G佈局更能貼近下個世代全球5G產業的發展。

美國企業第2季財報普遍優於市場預期，且財務預測受惠於5G支撐並無太大下調，使得龍頭公司股價，如蘋果、高通、台積電、愛立信、NOKIA等創下今年以來新高。

全球5G發展仍在初始階段，後勢可期，此外，截至8月21日，那斯達克指數PE比為35.43，觀察國內兩檔5G ETF其指數之PE比分別為26.57、28.8。

疫情爆發加速全球5G發展，5G開始在遠端醫療、工業互聯網、遠距工作及教學等應用需求大幅上升，預期在2030年5G所創造全球的總產值可達13.2兆美元，創造2,200萬個工作機會。截至6月底全球已有81家營運商、42個國家5G商轉，美國覆蓋60%人口、中國用戶數超過5000萬、南韓用戶數達634萬，預估5G相關資本支出未來每年成長5~10%，未來5年有8成投資都是在5G。

而電信設備受中美貿易戰及五眼聯盟、英、法、印度等各國排擠華為後市占已發生結構性變化， Nokia、Ericsson及三星等在基地台持續受惠。近期川普對華為禁令升級，使得華為手機及基地台產品出現斷供危機，美國、日本台灣等擁有高端技術的企業仍掌握著全球5G發展的關鍵。

比如全球90％的晶片設計工具市場即由3家美國公司及1家德國公司掌握，而提供超過90％行動晶片架構的ARM也同樣受到美國管束，另外還有美國的應用材料、泛林集團、日本的東京威力科創、台灣的台積電等都擁有半導體先進製程。隨著5G建設加速及應用層面擴大，掌握關鍵技術的公司仍具穩健成長動能，並可避免單一市場或品牌迷思風險。

投資人或擔憂全球股市漲多是否為最大利空，不過這波資金行情主要仰賴聯準會挹注流動性，短期政策要轉變的機會微乎其微，且就算市場因為疫情發展、美中關係緊張等變數而震盪，都可望隨著指標科技企業獲利重回成長以及資金面正向而獲得支撐，短線修正更可注意拉回買點。

全球各科技指標廠積極布局關鍵利基應用，顯示未來科技成長動能 相當明確，短線因美中政策或是地緣政治風險所引起的波動，不會改變此趨勢。

(工商 )