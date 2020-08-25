由點合數位媒體代理的忍者卡牌RPG手遊《忍者契約》，今（25）日正式啟動事前登錄活動，除了帶來兩大王牌忍者「龍影之刃」、「劍聖」介紹，官方也請來藝人黃鴻升（小鬼）擔任遊戲代言人，化身實力強大的忍者，與玩家締結契約！參加事前登錄，即可獲得限量SSS卡牌「龍影之刃」，還有許多好康福利，邀請玩家們一起進入忍者世界，召喚你的專屬忍者！

亂世契約 忍界誰來稱王

在一百前，黑暗之源爆發，忍者大陸陷入危機，為防止世間崩壞，八大神全力將黑暗封印於黑暗卷軸。歷經大戰後，八大神元氣大傷，已無心掌控世間，便將黑暗卷軸交付給最具威望的忍者之鄉「萬字谷」守護，隨後陷入沉睡。

而失去諸神掌控的忍者大陸，早已不再安寧。以天照帝為首的皇庭，通過「神之刃」封印眾神，並將眾神之力化為己用，獲取永生與力量，成為新神。忍者大陸原有秩序已被擾亂，世界也瓜分為一塊塊拼圖，不同勢力佔據其中，割據而立。

在這亂世之中，等待你來一統忍界，締造屬於你的忍界傳說！

劍出如龍 如影隨行！

「龍影之刃」為世間最強的暗殺忍者之一，自幼在忍者世家長大的龍影，熟練各種暗殺技巧，在漆黑面具下卻有一顆熱情奔放的心。曾為忍者大陸的安寧與和平，暗殺天照帝，並在皇庭眾將士的圍堵下成功撤退。直到有天，龍影遇見一見鐘情的女人，後續又將擦出什麼樣的火花，待玩家進入《忍者契約》細細探索。

世間最強的暗殺忍者之一「龍影之刃」。（圖／智冠提供）

我既是劍 一擊千斬！

在忍者大陸有著高超的劍術，非「劍聖」莫屬。且與忍皇並列為兩大絕世高手，而劍聖的劍術已堪化境。劍聖生性淡泊，無心名利，唯有對劍術精益求精。四海為家的劍聖，對於任何阻礙他前進的人皆不放過，有天來到白狐一族之地，遇到假面銀狐阻擋去路，卻輕易放過假面銀狐。從此假面銀狐跟隨劍聖，一同出生入死。

高超的劍術 非「劍聖」莫屬。（圖／智冠提供）

事前登錄火熱進行中！

《忍者契約》即日起正式開放事前登錄及雙平台預註冊活動，只要參加活動即可領取限量SSS卡牌「龍影之刃」、史詩十連抽。而預約活動達指定人數，全服通通可以獲得傳說召喚卷、史詩召喚卷、SSS英雄天地狂殺碎片等多項遊戲虛寶。想了解更多遊戲訊息請玩家隨時關注官方Facebook粉絲專頁！

《忍者契約》事前登錄正式開啟。（圖／智冠提供）

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