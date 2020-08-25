附近住戶張先生表示，一般行經中正路經過民權街或正興街口的車子都不會減速，有的車輛還會停在黃金帝國前買東西，真的很危險。（吳建輝攝）

除了汽機車流量大，也能時常看到人車爭道，相當危險。（吳建輝攝）

但有民眾擔心將來紅綠燈的設置會增加民權街路口回堵，員林交通隊也允諾，未來會隨時進行監控調整，給民眾一個便利安全快速的道路使用環境。（吳建輝攝）

彰化縣員林市中正路與民權街口，是員林火車站前黃金地段，上方坐落員林知名地標黃金帝國，平時車輛通行量大，但該路口卻連一支紅綠燈都沒有，近日傳出將設置號誌，讓附近居民都相當雀躍，員林市民代表張偉傑說，設置號誌讓路口更安全，但民眾還是得遵守交通規則，才能讓回家的路更安全。

員林中正路與民權街口，是南來北往通過員林的必經之路之一，平時大小車輛多，且中正路車速不慢，因為沒有交通號誌，時常讓民權街口欲轉出到中正路上的民眾，卡在民權街上許久，造成後方車輛回堵，民眾還得趁沒車冒險加速通過。

附近住戶張先生表示，一般行經中正路經過民權街或正興街口的車子都不會減速，有的車輛還會停在黃金帝國前買東西，擋住去路，真的很危險；李小姐也說，車禍頻傳，中正路上的車速都蠻快，每次經過都險象環生，反映許久終於要裝了。

員林市民代表張偉傑表示，他也住在附近，路口除了黃金帝國，對面還有彰化銀行、輕井澤、肯德基，時常有臨停民眾，當地住戶反映許久，請警方、里長會勘，也與欲設置號誌路口的住戶協商，其中一戶的顧慮較多協調許久，但最後還是順利取得6同意書。

彰化縣警察局員林分局五組組長許俊達表示，增設路口號誌並非取決於事故量，民眾若有疑慮也能向相關單位反映，目前確定增設民權街與正興街口兩處紅綠燈，來解決黃金帝國前交通困境；另外民眾擔心將來紅綠燈的設置會增加民權街路口回堵，這部分未來交通隊會隨時進行監控調整，會給民眾一個便利安全快速的道路使用環境。

(中時 )