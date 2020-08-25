彰化縣長王惠美（中）強調尊重台大的專業評估，也靜候指揮中心的調查結果。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府攜手台大公衛所進行萬人血清抗體檢測，卻引發軒然大波、還引爆藍綠政治批鬥。原定今天舉辦的期中報告卻緊急喊卡，彰化縣長王惠美強調，尊重台大專業意見，她也期待未來公布結果，至於試劑有何商機她不清楚，但對於勇於任事、照顧彰化鄉親健康的衛生局長葉彥伯，絕對力挺到底。

中央流行疫情指揮中心對於彰化縣衛生局的政風調查僅完成第一階段，指揮官陳時中指「程序有小瑕疵、但不違法」，第二階段仍在進行中；王惠美表示，她靜候調查結果。

王惠美強調，台大提供的檢測試劑，與疾管署的來源相同，都是瑞士藥廠製造，是不是有商機？她不懂、不多做評論；因很多鄉親都有受檢，大家當然都期待公布結果。

對於期中報告記者會喊卡，彰化縣醫師公會連震哲則說，站在專業醫師角度，當然也很好奇血清抗體檢測的結果，數據結果十分專業，他認為等檢測全部做完，再一併公布確實是比較完備的做法；他強調，檢測結果對於防疫工作非常重要，不一定要急著對外公布，但一定要提供給指揮中心作為防疫參考。

(中時 )