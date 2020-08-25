中美昨重啟會談，美股周一再創新高，台股在權值主帥台積電(2330)穩揚，加上航運、金融、資產等類股齊心向上之下，盤中最高登上12814.56點，惟近午空方勢力增強，股王大立光(3008)中箭落馬，挫低多頭氣勢，多空於12750處僵持不下，尾盤買單拉抬富邦金(2881)、台積電、緯創(3231)、萬海(2615)等，終場大盤收12758.25點，漲111.12點，日K連三紅，險險站上月線，但總成交值縮減至1982.16億元。店頭市場收163.57點，漲1.71點，總成交值540.63億元。

分析師表示，台股今日多頭氣勢強盛，重返12700點整數大關，連續3日彈升並收復月線反壓。外資動向方面，昨日外資在現貨市場調節，期貨加碼多單，淨多單留倉口收近3萬口。短線需要注意月線是否跌破，不然還將會有修正的壓力。

盤面上，航價、需求回升，航運業展望轉佳，吸引外資偏多布局，今日航運股由長榮(2603)漲逾7%領航起飛，帶動陽明(2609)爆量強鎖漲停、萬海大漲6.62%，其餘華航(2610)、四維航(5608)、新興(2605)、長榮航(2618)等幾乎全面收高，拉抬航運類指飆漲3.26%，成為今日多頭主帥。蘋果股價創高，蘋概股今日也顯得紅潤，盤初台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)齊漲，其中，台積電另有科技論壇題材加持，股價一路維持高檔，終場收434.5元、漲幅1.52%，帶動鴻海(2317)一路跟漲收78.3元、漲幅0.9%，而股王大立光盤中一度拉升至3640元，惟11:30過後遭空軍突圍，股價翻黑收低在3575元。

分析師表示，今台股匯市齊揚，短線技術面修正需時間化解，難免產生震盪，不過台股後市仍看俏，加上資金行情助攻，整體多頭趨勢不變，操作上不妨留意散熱、太陽能等族群。

(時報資訊)