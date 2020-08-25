彭秋菊阿婆25日首度穿上婚紗圓夢。（謝明俊攝）

南庄鄉長羅春蓮和前任鄉長邱梓增到場祝賀2對老人家七夕美滿。（謝明俊攝）

曾玉嬌阿婆穿上婚紗走過婚禮步道。（謝明俊攝）

李源泉阿公緊握著老伴彭秋菊的手步過婚禮步道。（謝明俊攝）

結婚50年的老伴用一個吻表達深深的愛。（謝明俊攝）

結婚超過一甲子的曾玉嬌，早年新婚時，物資缺乏，從未穿過正式婚紗，華山基金會25日上午安排曾玉嬌和老伴，一起在幽美雅靜的南庄民宿舉行「再婚」典禮體驗穿婚紗，同樣披上婚紗的還有另一對金婚夫妻李源泉、彭秋菊，2位老新娘都笑得合不攏嘴，直稱今天過得太快樂了！

87歲的曾玉嬌嫁給大她3歲的陳金祿後，夫妻一起住在南庄小南埔，至今已超過60年，鄉下地方早年物資困頓，曾玉嬌從來不知道新娘婚紗是長什麼樣？至年紀稍長，從電視上看到新嫁娘穿著婚紗步向結婚禮堂的畫面，讓老奶奶嚮往不已。

同樣住在小南埔的另一對夫妻李源泉、彭秋菊分別是78、76歲，結婚也已超過50年，彭家阿婆同樣沒穿過婚紗辦婚禮，看著女兒、孫女出嫁時披著婚紗美麗的模樣，也夢想著自己有生之年能穿一次婚紗過過癮。

華山基金會南庄站長徐敏慈平日在服務陳家、李家阿婆過程中，聽聞2個阿婆聊閑自己內心小心願時，2個阿婆竟都表達想要穿婚紗，華山基金會於是開始策畫在七夕前夕替2個阿婆辦一次西式婚禮，一圓婚紗夢。

為了規畫婚禮會場在戶外舉行，才得襯托婚紗的美，華山基金會志工特別找到擁有美麗草坪庭園的南庄紅磚屋民宿，獲得店東鍾年誼的全力支持，在草坪會場布置一個隆重簡單的婚禮會場，讓2個阿婆得遂願望。

25日上午，阿婆們換上婚紗，牽著老伴的手，緩步走進婚禮會場，臉上帶著喜悅和害羞，在現場主持人的慫恿下，2對老伴還互相親吻臉頰，2個阿婆穿上婚紗的感動，溢於言表，直說今天過得好快樂。

(中時 )