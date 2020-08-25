繼8日宣布「全站嚴格規範台製(MIT)口罩上架資格」並擴大管制，賣家不論販售醫用或非醫用口罩，只要標榜台灣製口罩，若未提交產地證明則不得販售後，蝦皮購物今(25)日再祭出「產地保證」，宣布設立「MIT口罩安心購」專區，嚴格把關，與全民共同防疫。

蝦皮超市每日17:00販售MIT醫療口罩

為了滿足消費者需求，蝦皮超市每日傍晚17:00皆會限量開賣MIT醫療口罩，每日販售品牌與價格細節將會公布在蝦皮超市頁面中，購買1盒口罩更可直接享有超商取貨免運優惠！此外，中衛日前推出的2色新款醫療口罩也將於蝦皮超市發售！8月26日（週三）10:00開賣被譽為「愛馬仕橘」的潮橘色，18:00開賣媲美「Tiffany藍」的月河藍月夜色。

中衛口罩媲美「Tiffany藍」月河藍月夜色（左）與被譽為「愛馬仕橘」的潮橘色，8月26日在蝦皮超市開賣。（蝦皮購物提供／黃慧雯台北傳真）

蝦皮購物致力於滿足民眾防疫所需，於即日起更推出「新戶口罩8折優惠」的方案，凡新註冊且未在蝦皮購物下過訂單的用戶皆可在專屬賣場中以8折的價格購買到醫療口罩，每位新用戶限購一盒。除了享有專屬口罩賣場之外，針對新用戶蝦皮購物更貼心贈送超商好禮（凡新註冊蝦皮購物且未曾下過訂單之用戶即可於活動頁面獲得超商好禮，禮品包含萊爾富杜老爺甜筒冰淇淋/美式咖啡、7-11衛生紙，商品兌換序號將以聊聊系統發放。兌換序號的使用時間請參考聊聊系統提供的有效期限做兌換）。

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