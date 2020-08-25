哪裡沒戴口罩會被開罰？台南市長黃偉哲成為台南第一位不戴口罩而被開罰的對象，民眾關心電話灌爆衛生局防疫專線，「在電影院包場，結束後合照可以把口罩拿下拍照嗎？」「公司正評估辦理秋節烤肉，要戴口罩嗎？、「我要檢舉轉角超商民眾進去沒戴口罩，店家也未制止」，更多的是店家詢問：「萬一來我們店的客人沒戴口罩，我們會不會被罰？」

台南市衛生局指出，台灣這波防疫是世界的優等生，最重要措施是阻絕境外以及國人戴口罩習慣遠比其他國家普遍，這些有賴中央、地方以及市民朋友共同努力而成。但隨著國內疫情趨緩，民眾報復性出遊、報復性研習、報復性辦活動，防疫警覺心逐漸消失。

因應疫情升溫，台南市率先發佈裁罰公告：「……民眾至台南市政府公告指定場所或參與活動，應配戴口罩；指定場所或活動負責人、管理人或業者應張貼戴口罩之防疫措施公告於明顯處，並確實戴口罩防治措施；經提醒、勸導仍不戴口罩者，應拒絕不配合者進入該場所。」

公告指定場所或參與活動如下：

1.醫療照護機構；醫療院所、長照機構、社會福利（托育）機構

2.大眾運輸：大眾運輸站與車廂

3.賣場市集：觀光工廠、百貨公司、量販店

4.教育學習場所：圖書館、補習班、Ｋ書中心

5.展演競賽場所：藝文活動室內場所

6.宗教場所；宗教遶境活動

7.娛樂場所：八大行業、電影院

8.大型活動：團體旅遊活動、占用道路活動

9.其他場域：中央流行疫情指揮中心或衛生局新增公告之指定場所

衛生局表示，多數人關心「在以上指定場所以外的地方需要不需要戴口罩？」基於阻絕疫情傳播，凡無法保持社交距離、進入人潮擁擠處、密閉空間、服務不特定人等，都建議戴口罩保護自己及他人的安全。至於「在裁罰對象以外的場所，店家是否可以自己張貼公告？工作人員是否可以主動勸導？」，店家基於工作人員及客人的安全，要求及勸導客人進入營業場所需要戴口罩，並無不妥。

衛生局呼籲，上述公告指定場所，市民朋友如發現違規事項，建議直接向場所人員提醒，相信基於防疫一條心、大家一起來的態度，臺南防疫會更好。

黃偉哲再次提醒民眾及指定場所或活動負責人、管理人或業者應配合相關防疫措施，經本市各轄管單位或執行稽查人員提醒、勸導後仍未改善者，將進行舉發程序，函送衛生局依傳染病防治法第七十條第一項第二款(民眾)或第三款(負責人、管理人或業者)處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，重申裁罰絕對不是最終目的，防疫才是。

(中時 )