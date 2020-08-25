【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》將於明(26)日釋出全新神話級血盟突襲副本【法利昂的分身】，擊敗分身可機率取得「法利昂之心」，為製作「法利昂的力量」、「法利昂的魅惑」、「法利昂的泉源」、「法利昂的霸氣」四大神話級新裝備的材料；官方將於9月2日迎接上市1000天紀念日，特別推出專屬活動【千日紀念鬼怪】及【千日紀念祝福】等豐富活動內容；此外，台港澳獨家活動【鬼怪狩獵祭】第三、四週【中元節探索陰森之地】即將開放，玩家可至【鬼怪狩獵祭x1000日紀念網頁】參加四大活動，領取多項獎勵虛寶。

《天堂M》全新神話級血盟突襲副本「法利昂的分身」登場！

《天堂M》將於8月26日釋出全新神話級血盟突襲副本【法利昂的分身】，玩家需以血盟為單位，並且血盟達Lv.17以上，消耗「次元的鑰匙」並準備「伊娃的祝福(刻印)」後進入「法利昂分身」的棲息地；分身會召喚怪物「莎爾」及「卡普」，並機率發動範圍攻擊「寒冰流星雨」，施加減益技能「治癒逆行」、「死亡藥水」、「利度斯治癒」，以及必殺技能等多重攻擊，玩家不僅需要靈活對付減益狀態、同時須留意自身血量，可透過「魔法卷軸(魔法屏障)」進行防禦，避免必殺技能攻破、導致血盟全滅。

艱難的神話級挑戰，獎勵相對更加稀有，擊敗分身可機率取得「法利昂之心」，為製作「法利昂的力量」、「法利昂的魅惑」、「法利昂的泉源」、「法利昂的霸氣」四大傳說級新裝備的材料，以及「傳說製作秘笈」、傳說級技能「精靈之盾:精神」、「神聖衝暈:光烈術」、「究極光烈術:古代」、「破壞:衝擊之暈」等多種獎勵，敬請挑戰！

《天堂M》神話級血盟突襲副本「法利昂的分身」登場！。（圖／遊戲橘子提供）

《天堂M》台港澳獨家「鬼怪狩獵祭」更新釋出、領取多項獎勵虛寶！

台港澳獨家活動【鬼怪狩獵祭】第三、四週活動【中元節探索陰森之地】於9月2日至9月16日開放，玩家可進入活動地圖「陰森之地」，挑戰「玲瓏的地鬼」、「玲瓏的水鬼」等怪物，可取得「掉落銀紙(活動)」，蒐集指定數量製作不同屬性的銀紙，共有地、水、火、風四大屬性，每種屬性可開起對應的虛寶獎勵；集滿四大屬性可製作「蘊含屬性的銀紙(活動)」，可機率取得「英雄武器箱(活動)」、「稀有武器箱(活動)」、「稀有能力戒指箱(活動)」、「稀有防具箱(活動)」。

《天堂M》台港澳獨家「鬼怪狩獵祭」第三、四週更新釋出。（圖／遊戲橘子提供）

此外，官方特別於8月26日推出【鬼怪狩獵祭x1000日紀念網頁】玩家可至網頁線上參加四大活動，包含「鬼月的開端」、「千日紀念鬼怪」、「千日簽到」、「鬼月拼圖」．可以獲得「萬能飾品製作券(活動)」、「名譽金幣」等多項好禮，另外，遊戲內即將於9月2日推出上市1000日相關紀念活動，活動內容於後續公告，請鎖定官方網站及粉專相關消息。

《天堂M》上市1000日紀念專屬活動將於9月2日展開。（圖／遊戲橘子提供）

《天堂M》鬼怪狩獵祭x1000日紀念網頁活動將於8月26日開跑。（圖／遊戲橘子提供）

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