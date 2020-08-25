永遠不服老的詹姆斯，即便年已超過35，但他仍像一尾活龍屢創紀錄，今天又再次將生涯季後賽總得分突破7千分大關，成為NBA史上前無古人、恐怕也是後無來者的第一人。

本季是詹姆斯生涯第17個賽季，也是第14個季後賽，他在季後賽的總得分早已是NBA史上第一人，早在2016-17球季的季後賽攻下591分，累積6173分，超越喬丹大帝保持的5987分紀錄，2017-18賽季狂得748分，寫下生涯季後賽單季最高得分紀錄，本季前3場僅得71分，生涯總得分來到6982分，今日賽前距離7千分大關只有18分之差。

第二節剩下1分26秒，詹姆斯投進全場第18分，生涯季後賽總得分正式跨過7千分關卡，達到史無前例的新高紀錄，並且豎立起一道永難超越的里程碑。

今天是詹姆斯生涯第243場季後賽，總得分7012分，場均28.8分，也就是說詹姆斯每場季後賽都可以替球隊貢獻將近30分的得分，如果老詹還能保持著旺盛鬥志的話，有可能將這項紀錄推進至8000分大關，這是一個多麼恐怖的得分能力啊！

(中時 )