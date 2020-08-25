七夕情人節有伴侶者開心過節，但也有人苦於找不到另一半，現代社會離婚率越來越高，加上恐怖情人社會案件越來越多，如何防範、並找到適合自己的對象有方法。聯新國際醫院精神科主治醫師林博表示，當夫妻感情觸礁可以透過夫妻雙方合照、獨照或家族合照等，以科學方式判斷兩人相處的問題，從肢體語言看出情感基礎及個性等，甚至可以告訴元配「為什麼外遇對象都比較醜」的答案。

「這跟勸合不勸離不同」，林博說，是勸夫妻妻雙方用理智面對婚姻的困難，而不是把法律當作最後手段，就算要離婚也要找到原因，在法律途徑前對症下藥，同時要讓小孩能安穩生活、彼此心平氣和面對離婚。林醫師提到，有人第一段婚姻嫁給酒鬼，第二段婚姻仍找了酒鬼，不斷重蹈覆轍，「會愛什麼人、被什麼人吸引，都跟童年經驗及父母有關」。

除了成人，青少年也會有情竇初開的時候，他表示，因男女想法差異大，幫助他們了解自己的個性，與適合自己的類型是首要之務，而不是受外在條件吸引。

林博舉例，有些男生屬高富帥類型，深受女性吸引，女性隨年紀增長後，最在意的是對方是否有忠誠度，但忠誠度與高富帥這2個特質往往衝突，若能提早了解適合的類型，再決定走入婚姻，擁有穩固婚姻的機率相對提高。

一般人大多是在遇到離婚、分手後，或是撞到焦頭爛耳後，才求助輔導，聯新國際醫院超前部署，新開設「情感危機緊急專業諮詢」門診，讓民眾可以知道自己是什麼類型的人、為什麼喜歡或討厭某種人。林博說明，門診不填寫量表，而是靠著民眾帶來的相關照片，及談論敘述過之前交往對象的共同特質，進而得到客觀結果。

(中時 )