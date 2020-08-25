今天是七夕情人節，國民黨前主席朱立倫在臉書貼書放閃貼文，照片中朱立倫與太太高婉倩在眾人起鬨下，嘴對嘴互餵薯條，羨煞旁人，上週五剛自金門大膽島回來的朱立倫，寫下自己也變大膽了，「我的心跳聲，只有妳聽得到」。

卸下公職身分的朱立倫，近日動作頻頻，積極替黨籍候選人輔選外，也走訪全台各地，前陣子到新竹參加大竹苗城市產業會議，分享過去治理城市的經驗，另外，也積極和青年接觸，由台北市議員徐巧芯開設的日知學塾學員，日前私下拜會朱立倫，彼此就中華民國現況、親美反共交換意見。

在823金門砲戰62周年前夕，朱立倫特地前往金門的大膽島，憑弔英勇的官兵與將士，並在臉書表示，八二三砲戰象徵中華民國對民主自由的堅持；62年前國軍官兵奮勇抵禦，成功守衛金門，捍衛中華民國台澎金馬安全至今。

甫自大膽島回來的朱立倫，特地在七夕情人節在臉書寫下，「剛從大膽島回來了，我也變大膽了」，並熱情地向太太高婉倩說，「我的心跳聲，只有妳聽得到」。據透露，照片是朱立倫幾個月前，和幕僚們餐敘時，在眾人起鬨下，應觀眾要求，和高婉倩互餵薯條親密接觸，從兩人互動，可看出兩人感情深厚。

(中時 )