台大醫院體系的新竹分院、竹東分院及生醫園區分院，2021年元旦將「三合一」整合為「新竹台大分院」，持續提供新竹地區急重症醫療服務，院長人選似成三搶一局面，誰能脫穎而出？目前撲朔迷離。

生醫園區分院院長余忠仁表示，目前正與新竹分院、竹東分院進行整合準備，整合後的「新竹台大分院」是一機關二機構，分別是新竹醫院與生醫醫院，生醫醫院再下設竹北院區與竹東院區，預計3年達到醫學中心等級。

余忠仁說，各院區仍提供內、外、婦、兒、急等醫院基本業務，但會各有特色發展，新竹醫院以重度級急重醫療服務為主，生醫醫院竹北院區著重轉譯醫學研究及創新醫材及藥品研發，生醫醫院竹東院區則以亞急性、慢性、長期、老年及精神照護等社區醫療及偏鄉醫療為特色。

「三合一」後新竹台大分院誰當院長？余忠仁不諱言，這個敏感話題很多人都在談論，新竹分院院長洪冠予和竹東分院院長詹鼎正都很優秀，都是很適合的人選，他無意與兩人爭，院長人選還是要看「上面」決定。

洪冠予對是否爭取未來三合一的院長，沒有明確說法，表示余忠仁應該是未來合併後的院長。詹鼎正則說，在兩位前輩面前，他只是個「學生」，余忠仁院長資歷最深，應該是眾望所歸。

(中時 )