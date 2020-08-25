後疫情大解放，房市要瘋狂了？台灣經濟研究院25日公布包含不動產業和營造業的7月營建業營業氣候測驗點為108.43點，月增8.90點，是今年來連續三個月走升，也就是從全球疫情最高峰的4月至今一往直前，景氣衝刺力道十分驚人，7月甚至達到2011年7月以來的新高記錄！

台灣經濟研究院研究員劉佩真分析，營建業景氣飆新高，除了營造業下半年進入趕工潮，政府公共工程預算消耗，房屋開發案進入動工期，更多是不動產業近期熱絡，7月六都建物買賣移轉件數月增率19.3％，大幅增加，來自疫情過後遞延性的回流買盤，建構在部分剛性、長期置產型的需求，反映當月景氣持續好轉的態勢。

台灣經濟研究院長張建一也說，「無殼蝸牛期待房價下跌，但就是不跌」，因為房貸利率已處於歷史新低、市場上具豐沛的資金水位，更何況不動產是現階段安全穩健的資產配置選擇，顯然未來半年房市有機會出現價緩升、量擴張的格局。

劉佩真表示，台商回流、香港人來台置產也是房市今年第三季以來熱絡的因素之一，房產明顯已成國人投資避險標的首選。預料未來半年房市有機會出現「價緩升、量擴張」的格局，但仍須留意不確定因素壓制房市景氣上升幅度的情況。

(工商 )