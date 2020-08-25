台灣好行大溪線打造海洋水母公車繽紛可愛。（呂筱蟬攝）

桃園青埔Xpark水族館開幕後吸引大批遊客，市府觀光旅遊局搭上熱潮，在台灣好行大溪快線打造「海洋水母公車」，9月更整合大溪快線一日券、大溪老街小徒弟拜師學木藝體驗遊程、大溪老城區民宿、Xpark水族館門票等推出大溪快線新玩法，提供優惠價讓遊客自由選配。

觀旅局表示，台灣好行大溪快線從高鐵桃園站天天發車，打造海洋水母公車，旅客一上車就能看見整片水母，天花板還有裝飾著魚兒、海馬等元素，民眾只要搭乘並在車上拍照打卡，上傳至「

樂遊桃園」臉書粉絲頁，將抽出15位幸運旅客分別贈送水母包及Xpark小禮物。

台灣好行大溪快線除與Xpark合作外，特別結合大溪各街角館打造體驗遊程，其中「小徒弟拜師學藝」由木藝生態博物館與街角館共同發起，結合在地商家專長，讓旅客化身小徒弟，在大溪街頭拜師學藝並闖關，若完成關卡可獲得一款紀念貼紙，趣味體驗大溪文化底蘊。相關資訊可上台灣好行旅遊服務網查詢。

(中時 )