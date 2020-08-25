據婦女救援基金會「裸照外流不是你的錯」諮詢專線統計，2015年至2020年上半年服務的374案件、546人次中，兩造關係中有近5成是現任或前任親密伴侶關係，還有約2成是不曾見面的網友，其中逾3成是合意拍攝、2成7為被害人自拍、1成9為遭偷拍。

據統計發現，其中女性受害者達9成，求助年齡又以21至25歲最多，加害人目的有3.5成是不確定目的、2成為性勒索、1成5為要求復合、1成4為報復對方；散布管道在網路色情網站和社群網站各佔3，通訊軟體則有2成5，且遭拍攝的對象中，未滿18歲者了1成。

婦援會表示，暑假至今收到16件諮詢，而據統計，今年暑假至今有30件「數位性暴力」相關案件，每2至3天就一起案件，顯見問題的嚴重性及迫切性。

因此，婦援會推動「侵害個人性私密影響防制條例」草案，增加管理範圍及罰則，今年5月立法院也已一讀通過「侵害個人性私密影響防制條例」草案，希望盡速通過，以保護受害民眾。婦援會也提供「裸照外流不是你的錯」諮詢專線02-25558595或洽「裸照外流不是你的錯」網站。

(中時 )