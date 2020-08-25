今年上半年受疫情影響社會氛圍低迷，來自全台高中生大串聯，在網路上發起「高校抗疫大合唱」公益行動，70位高中生依專長跨縣市分組，學生不僅自創詞曲，更獲桃園市青年事務局補助，首次進錄音室完成歌曲《曙光》錄製，過程並拍成MV上架YouTube及各大音樂平台，期盼成為社會正能量。

活動發起人鳳山高中黃柏諭說，今年初新冠肺炎疫情爆發以來，許多活動都停止，上半年民眾幾乎足不出戶人心惶惶，4月起在網路上號召此活動，不到24小時超過百人串聯，希望藉此為社會大眾和第一線醫護人員加油打氣。

學生在網路上討論，並依各自專長跨縣市組成詞曲組、公關組、後製組、合唱組等。總召之一的木柵高工廖偉翰說，曾寫了上百封信件給企業公司募款，但因為沒有相關作品幾乎都碰壁，活動一度卡觀停滯；桃園高中陳巧穎則說，當初未料想到租用錄音室費用太高，在青年局社團專案辦公室協助下，順利申請到經費，過程中還給予建議和想法，讓夢想得以繼續進行。

青年局長顏蔚慈說，這次活動展現青年不受限的號召力、行動力以及關心社會的同理心，是年輕人公共參與的優秀示範。《曙光》已由學生自行上架各大數位音樂平台，完整MV可以上高校抗疫大合唱Youtube頻道觀看https：／／www.youtube.com／watch？v=G6UbfKsD-GQ

(中時 )