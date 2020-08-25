1名越南籍阮姓男子日前在北埔鄉某超商前，與3名同鄉男子發生爭吵後遭強押上車，店員目擊立即報案，警方研判有可能是債務糾紛，擔心阮男會有生命危險，組成專案小組搜救，3小時內找到疑似擄人的3名男子。

警方經詢問得知，3人只是找阮男飲酒敘舊，因阮男不斷推辭，雙方又講越南話，才讓店員誤以為是在爭吵，後也找到喝醉全安返家的阮男，虛驚一場。

北埔派出所是在22日凌晨0時接獲OK超商店員報案，表示一名常到店裡購物的阮姓越南籍男子，步出超商時遭到3名男子強押上車。

該所獲報立即聯繫勤指中心啟動攔截圍捕機制，並組成專案小組調閱監視器追查，循畫面鎖定疑似擄人用計程車後，通知該計程車司機到案說明。

司機表示，當日范姓越南籍男子從湖口叫車，要求載著另2名同鄉男子，前往北埔鄉載1名同鄉，抵達超商後，3人下車將阮男推拉上車，過程都用越南語交談，不過途中用中文說了一句「你還欠我錢！」

警方聞訊研判可能是債務糾紛擄人，隨即直奔湖口搶救阮男，趕到現場發現范男等3人神情輕鬆，沒有擄人施暴跡象。

經過警方追問，范男稱他們與阮男為舊識，因阮男一直不肯出來喝酒，眾人才專程坐車去接他，目前阮男已因喝醉酒，坐車返回北埔鄉住處休息。

警方為慎重起見，請范男打電話給阮男，證明阮男平安無事，阮男到派出所後表示，他當天晚上不想去喝酒，才在超商門口與3名好友嬉鬧拉扯，造成店員誤會及警方困擾，感到非常抱歉。警方檢視阮男身體狀況，確認沒有外傷及其他異樣後，放心讓阮男回家。

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(中時 )