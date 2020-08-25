台北市長柯文哲24日在網路節目上直言「大巨蛋干我屁事！每天都要跟一堆鯊魚（指媒體）講話，我恨你們、我非常恨你們！」北市議員王世堅25日怒轟，柯是個性極差的「臭人」，大巨蛋停工撤照、復工發照、明後年試營運開幕剪綵，從頭到尾都跟柯有關，柯靠著媒體上台，不爽又罵媒體，那乾脆辭市長、當「熊讚」更會有聲量。

王世堅指出，柯當初說要徹底解決五大弊案，為市民討回公道，但卻全部搞砸，現在又切割大巨蛋，試問署名發大巨蛋建照、試營運開幕的市長是哪位？每件事都跟柯有關，現在竟雙手一攤不管，個性極差。

「臭人！稍微評論你一下就不行？」王世堅怒轟，柯過去崛起就是靠著媒體報導，如今據實報導的客觀評論都不行，只能說好、不能說壞，只想享受媒體光環榮寵，那乾脆去當台北親善大使、接替「熊讚」，因熊讚只會被喜歡、不會被批評。

王說，柯現在網路聲量急速下滑，所以急著想看能不能藉此透過媒體報導拉回聲量，但絕大多數的網友鄉民都已不屑再評論柯，即便帶著北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩上節目討拍、裝可愛也沒用，柯豢養的網軍可能正值合約到期，還在議價換約、續約中，趁空窗期炒聲量。

「你要不就辭市長，要不就解散民眾黨，或兩者都做，媒體聲量就衝上來！」王酸，柯的聲勢已大江東去浪淘盡，若聽取他的建議，那立馬會在媒體上討論將當久。

至於民眾黨被酸「五戰五敗、賠了黨庫、肥了國庫」，王世堅哂笑，並沒有，柯打選戰的錢，都來自於國庫每年資助民眾黨政黨補助金8000萬元，這也不是柯的錢或柯募來的錢，若是柯的錢，柯會收得好好，現在選輸被沒收剛好而已。

(中時 )