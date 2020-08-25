網通再添新兵！康全電訊(8089)專攻寬頻通訊設備研發、銷售，並以品牌「COMTREND」行銷，為來也會更進一步致力於將利基型產品擴展到各個區域及更多客戶，康全預計將於9月下旬掛牌上櫃。

康全主要從事寬頻通訊設備之研發及銷售業務，客戶包含國際知名電信運營商、電信網路系統整合大廠、有線電視運營商及北美電信網路設備經銷商，並以「COMTREND」品牌行銷，公司三大產品線為光通訊中繼設備、寬頻用戶端設備及家庭網路設備。

康全設立初期為電信業者提供局端電信設備，與其建立良好關係，並從客戶需求角度探究問題以提供解決方案，有別於國內網通同業產品多偏重於用戶端及家庭網路設備，康全近年來在非標準的利基市場耕耘有成，自主開發出光通訊中繼設備DPU，DPU常裝設於惡劣環境下，除了要滿足較高等級的防塵、防水、防雷擊等規格外，還必須突破惡劣環境下缺乏電源供應的問題。

康全也研究各種防護及饋電技術，且將智慧型反向饋電系統整合到G.fast用戶端設備中，用以解決DPU的遠端供電問題並確保FTTdp架構長期運作的可靠性，締造業界第一個FTTdp大規模成功佈建及運營的案例。

展望未來，康全認為，隨著網路服務多元化發展，加上各國持續擴大及升級寬頻基礎建設下，未來通訊產業仍將持續蓬勃發展，基於大量佈建及運營的成功案例，康全會更進一步致力於將利基型產品擴展到各個區域及更多客戶，並以現有產品優勢為基礎，持續投入研發、積極開拓通路，以提供客戶更完整且符合市場需求的新產品，故在持續拓展客戶及市場下，未來業績與獲利成長應屬可期。

康全108年度及109年上半年度之營業收入分別為24.5億元及13.6億元，毛利率分別為30.8%及31.2%，也因為康全的產品具備差異化，因此毛利率比網通同業高出不少。每股盈餘分別為3.29元及2.26元。另今上半年營收較去年同期的12.9億元，雖僅增加近6%，但獲利成長率卻達5成，上半年EPS 2.26元明顯優於去年同期的1.49元。

(時報資訊)