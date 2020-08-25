國泰金(2882)今天召開法說會，國泰金上半年稅後淨利為327億元，年減4%，EPS 2.18元，股東權益報酬率為8.3%，較去年同期下滑2.8個百分點。帳面淨值為7872億元，再創歷史新高，每股淨值為51.9元。國壽上半年因調整股票部位，H1現金股利收入年減達8成。

其中，子公司國泰世華銀行上半年稅後淨利138億元，放款餘額1兆5866億元，年增3％，存款餘額2兆3987億元，年增7％，逾放比0.13％，備抵呆帳覆蓋率1330％。

上半年銀行端的存放利差和淨利差均較上季下滑，淨利差為1.17%，存放利差 1.73%。海外布局方面，不受印尼銀行的影響，位於緬甸仰光分行正籌備中，預計年底前開業。

國泰金仍在與印尼政府積極討論是否參與印尼銀行體質改善計畫，相關計畫細節及投資架構尚待最後確認，未來若欲參與，仍須於完成相關法定程序並取得台灣及印尼兩地主管機關核准後，始得進行。

國泰世華銀行海外獲利上半年因資本利得操作放在海外，海外獲利75億元，年增8％，占全行稅前盈餘47.9％。財富管理手續費上半年收入55.41億元，年增1.2％。

國壽上半年稅後淨利198億元，總投資金額6兆6331億元，現金及約當現金占比3.9％，投報率0.5％；國內股票占比6％，投報率8.8％；國外股票占比5.3％，投報率1.4％；國內債券占比8.2％，投報率6.8％；國外債券占比59.1％，投報率5.8％；擔保放款占比4.8％，投報率1.9％；不動產占比8％，投報率3.2％。

國壽上半年負債成本3.89％，整體避險後投資收益率3.78％。壽險端總保費收入受惠續期保費帶動穩健成長，FYP及FYPE皆居業界第一，上半年新契約價值為174億元，年減32%，現金股利收入為49億元，年減達8成，主要是上半年伺機調整股票部位，不過7月國壽已經回補台股，使至7月20日壽險股利收入再拉回到123億元，仍有年減達5成。

(時報資訊)