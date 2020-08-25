台灣高檢署主任檢察官彭坤業任職桃園地檢署檢察長期間，被控接受關說，監察院2次彈劾均未過，移請法務部懲處，「劍青檢改」要求法務部拔掉其主任一職，法務部檢察官人事審議委員會今開會，因彭提前於21日退休，檢審會今因彭退休，決議免議，不處理。

彭坤業原預訂27日退休，但「劍青檢改」批評他接受陳請處理不當，竟然還能以主任一職退休，要求法務部要在他退休前處理拔官一事。

法務部今日開臨時檢審會，討論彭坤業的主任去留，但因彭坤業提前21日提前退休，今天檢審會因他退休，無法審議，決議免議。

(中時 )