被控關說 高檢主任彭坤業退休 檢審會決議不拔官 15:362020/08/25 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高檢署主任檢察官彭坤業任職桃園地檢署檢察長期間，被控接受關說，監察院2次彈劾均未過，移請法務部懲處，「劍青檢改」要求法務部拔掉其主任一職，法務部檢察官人事審議委員會今開會，因彭提前於21日退休，檢審會今因彭退休，決議免議，不處理。 彭坤業原預訂27日退休，但「劍青檢改」批評他接受陳請處理不當，竟然還能以主任一職退休，要求法務部要在他退休前處理拔官一事。 法務部今日開臨時檢審會，討論彭坤業的主任去留，但因彭坤業提前21日提前退休，今天檢審會因他退休，無法審議，決議免議。 (中時 ) #退休 #法務部 #彭坤業 #主任 #檢審會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台變不明包裹轉運站 綠委爆聯絡人與涉共諜案國會前助理同名 13:232020/08/25 政治 陳時中研議 外國入境者採檢 04:102020/08/25 生活新聞 長榮老臣遭恐嚇 張榮發三子連襟涉教唆被訴 10:162020/08/25 社會 今年對陸順差可能逾千億美元 跟著美國拚政治 當心陸報復 04:102020/08/25 政治要聞 男警竟參加情色趴 遭記過調地 04:102020/08/25 地方新聞 共和黨正式提名川普拚連任 黨綱「對台六保證」不變 05:392020/08/25 國際 川普誓言 終結對大陸依賴 04:102020/08/25 國際大事 立委收賄案 檢今9度提訊李恆隆策動轉汙點證人 08:082020/08/25 社會 台灣電商看法 揮刀淘寶 純對美表態 04:102020/08/25 財經焦點 大陸學者看法 不利輸出 經濟大減分 04:102020/08/25 財經焦點 社會熱門新聞 婦搭公車迷途 女兒的貼心之舉助警送返家 - 社會 色里長服務里民 誘騙單親媽上車掐乳摸下體 - 社會 早餐店遭男子拿走現金袋 事後店家選擇認賠原因曝光 - 社會 假冒張清芳、李嘉誠秘書詐上億騙國家隊口罩 騙扁小子黃琪遭檢求重刑 - 社會 4遊客違規行走阿里山鐵路 遭涵送裁罰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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