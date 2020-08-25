前疾管局局長蘇益仁日前表示，秋冬國內恐面臨第二波新冠肺炎疫情，屆時流感與新冠病毒同時發威，憂心同時面臨兩個病毒威脅。疾管署副署長莊人祥表示，已經備妥605萬劑公費流感疫苗與317.4萬劑抗病毒藥物，且較往年提早開打，只要民眾踴躍施打，防疫就會更好對付。

每年10月開始是台灣的流感季節，前衛生署疾管局長蘇益仁表示，進入流感季之後，要同時面對流感與新冠病毒的威脅，「台灣僅剩30天備戰」。而香港今天更傳出有新冠肺炎確診者被二度感染，引發未來新冠肺炎可能流感化的議題，衛福部長陳時中認為，新冠肺炎流感化的情況越來越高，但都在指揮中心的防疫模擬範圍中。

莊人祥表示，這名香港個案被再度感染，主要是發現其前後兩次病毒基因序列不同，所以論定二次感染，但仍要了解是否是個案，觀察未來會不會越來越多，如果變多，就顯示新冠肺炎會有流感化的狀況。

若萬一流感化？莊人祥表示，過去疾管署對於流感已經很有經驗，包含診斷、治療、快篩、抗病毒藥物與疫苗都有完整發展，一旦流感化，就會針對診斷、藥物與疫苗三大工作做好準備，例如疫苗要一年打一次，還是多久打一次，不過目前還不清楚，還需看未來毒與疫苗的發展。

莊人祥表示，今年公費流感疫苗已經備妥605萬劑，民眾若不符合公費對象也可以自費施打，民眾越踴躍接種，對於流感和新冠肺炎防疫上都會比較好對付，且國內還有抗病毒藥物，有儲備了230萬劑。且今年二、三、四月時，國內都還有流感疫情，所以已經經歷過一波兩個疫情一起來的防疫經驗。

至於德國打算取消實施入境普篩，莊人祥說，據他了解，德國只是規劃，且目前德國一週有87萬檢驗量，加上檢驗量能會讓他們有些檢驗部分跟不上，所以才想要除了入境篩檢外、還是要去施行檢疫政策，目前他們也在研議，是否檢疫第五天之後，自費檢驗陰性就可以出去。他強調，目前所知德國邊境還是實施公費採檢，「我們也還在觀察，並沒有其他看法。」

(中時 )