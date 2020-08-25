108學年HBL高中籃球聯賽菜鳥球季就打出出色表現北一女中後衛宋瑞蓁，今年夏天和隊友彭詩婷進入U18亞青中華女籃培訓隊磨練，讓原本就有兼顧控球、得分後衛兩個位置的她，增加了傳球視野，在場上穿針引線更加流暢。

北一女教練駱燕萍表示，上個球季就有讓宋瑞蓁在一、二號位置轉換，經過U18培訓隊再回來，感覺這兩個角色轉換上更順，「瑞蓁的傳球視野也更好了，很多以前不敢做的動作都能嘗試。」U18亞青女籃培訓隊教練、也是淡水商工教練陳美莉昨天在場邊看著宋瑞蓁的演出，直呼：「這孩子真的是，教給她太多東西了！」

對於和隊友的配合，宋瑞蓁回應：「打控球上，我比較不像隊友陳芊宇會去說話指揮，主要是靠感覺去看隊友位置、空檔，再把球傳出去。」而宋瑞蓁今天比賽尾聲在身體失去平衡下將球一拋進算加罰完成「三分打」，她笑說：「那球本來想傳給隊友蔡佑蓮，但是對方上來防守我想說出手，順利得分也挺開心的。」

對於高中生涯第二個球季，從4號換穿5號宋瑞蓁說：「希望先維持下去，U18集訓時美莉教練也說我還有很多進步空間，我會慢慢加強，投籃和左手運球期許可以再進步。」

北一女中昨天在花蓮菁英盃高女甲組決賽和上季HBL冠軍賽對手淡水商工再度相逢，兩隊直到第4節尾聲都還勝負難料，最後一分鐘內連追4分的北一女，最終75比78飲恨身材較佔優勢的淡商。

淡水商工收下第17屆菁英盃高女甲組冠軍。（陳筱琳攝）

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