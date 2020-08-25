阿里山林鐵及文資處今天會同嘉義縣警察局竹崎分局、十字派出所在十字路車站辦理聯合稽查違反鐵路法案件，當場發現4名遊客違規行走鐵路，後續將由竹崎分局函送交通部裁罰。

近年來民眾為探訪阿里山鐵路沿線或前往周邊景點，有冒險行走鐵路行為，其中又以多林站至十字路站路段最多，為維護旅客安全，林鐵及文資處持續與嘉義縣警察局密切合作，不定期辦理聯合稽查，並在相關路段增設禁止行走鐵路告示牌，也函請相關登山團體勿再辦理行走鐵路活動，並請站務人員及在地社區向旅客宣導。

林鐵及文資處表示，今天上午8時22分於十字路車站觀景台附近，發現4名遊客林鐵54公里處（往得恩亞納產業道路叉路）行走鐵路至十字路車站，因已違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。」規定，依據鐵路法第 70 條，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，後續將由竹崎分局函送交通部裁罰。

林鐵及文資處強調，阿里山林業鐵路每日定期列車1、2車次、例假日列車3、6車次之阿里山號皆有行駛至十字路站，另周六、日 311、312車次之中興號列車行駛至奮起湖，歡迎民眾搭乘林鐵，切勿以身試法。

(中時 )