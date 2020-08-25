由韓國流行起的「吃播文化」帶動不少大胃王紛紛加入吃播行列，也慢慢建立起不同的特色。而在網路上擁有446萬粉絲追隨的人氣吃播主Boki(복희)，近日卻遭到網友爆料影片「疑似作假」，引發網友熱烈討論。

Boki以清新的氣質與女團般的甜美外貌，加上吃起東西總出露出幸福的表情在網路上迅速竄紅。但近日卻被網友抓到她在影片經過剪輯疑似假吃又吐出食物，甚至欺騙觀眾吃下置入性行銷的食品，明明是廣告贊助在影片中卻未載明，都讓她在網路上引來不小的爭議。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

她雖曾試圖證明自己不是假吃，特別上傳了長達1小時陒未經過剪輯的完整版吃播影片，卻在影片中突然出現一名神秘男子疑似在旁指導她先吃什麼並幫助她倒水讓伴麵看起來更濕潤美味；另外，還有人特別找出她以前「假吃」的影片，令不少粉絲大罵「原來一切都假的」、「還以為你真的吃得很幸福」、「噁心，全都裝出來的」。

正妹大胃王Boki(복희)驚傳「吃播造假」網轟：吃進去又吐出來（圖／YOUTUBE）

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)