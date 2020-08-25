繼2020年6月、7月社群日（Community Day）的主角寶可夢交由粉絲票選後，《Pokémon GO》再度發起了網路票選，邀請粉絲來投出9月、10月社群日主角寶可夢，結果已經隆重出爐，相信將滿足不少訓練家內心的期待。

根據 Pokémon GO官方 Twitter公佈的票選結果，官方表示本次票選活動共計 842,379 票。候選的4隻寶可夢中，多邊獸（Porygon）以53.3%得票率奪下第一，將成為9月份社群日的主角寶可夢；得票率第二高（36.6%）的小火龍（Charmander）則將是10月份社群日的主角寶可夢。另2隻寶可夢綠毛蟲（Caterpie）以及臭泥（Grimer）只能不幸落選。

🗳️ Trainers, it’s time to cast your vote! 🗳️



The two Pokémon with the most votes will be the featured Pokémon for our next two Community Day events! #PokemonGOCommunityDay — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 23, 2020

The votes are in! These Pokémon earned the most votes in our Community Day Twitter poll and will be featured in our upcoming September and October #PokemonGOCommunityDay events! Thanks for voting, Trainers! pic.twitter.com/UsL9TJTSPw — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 24, 2020

社群日除了主角寶可夢將會大量出現在野外，在活動時間內將主角寶可夢進化至最終形態，還能學會只有社群日才能學會的特殊招式（用特殊招式學習器無法習得）。而根據官方提前公佈的資訊，在社群日中將火恐龍（小火龍的進化形態）進化成噴火龍後，牠將能學會龍屬性招式「龍息」，「龍息」是能迅速給予對手傷害的一般招式，在與龍屬性寶可夢的對戰中非常有效。而在社群日中讓多邊獸 Ⅱ（多邊獸的進化形態）進化成多邊獸Ｚ後，牠能學會一般屬性招式「三重攻擊」。值得注意的是，這是「三重攻擊」第一次在 《Pokémon GO》登場，它將有機會能降低對手的攻擊及防禦，令人倍感期待。

目前9月、10月《Pokémon GO》社群日的活動日期與時間尚未公布。活動當天的獎勵與更完整的活動內容，也待官方近一步釋出。訓練家們可持續關注官方公佈的資訊，在社群日當天維持好社交距離，安心的外出抓寶！

(科技)