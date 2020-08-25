在新冠肺炎疫情趨緩之際，振興經濟成為全民運動！為期2個月的「2020台中購物節」進入倒數階段，為了推動台中消費，推出8/31前下載台中購物節APP並登入發票，消費金額滿500元就有一次抽獎機會，可抽豪宅、汽車、電動機車、現金10萬元等大獎。想要趁這個月大玩一波嗎？現在就教你如何吃喝玩樂爽玩超過10個台中網美景點！

8/31前去台中玩，載台中購物節APP並登入發票，消費金額滿500元就有抽汽車、豪宅等多項好禮的機會／中時新聞網攝

來到台中，一定要朝聖筏子溪河濱公園，擁有4公尺高、巨大又顯眼的「TAICHUNG」地標，這裡有占地廣大、綠意盎然的大片草地，無論漫遊散步還是騎腳踏車都很適合，成為親子玩樂、情侶約會的好所在；彩虹眷村已經無人不知無人不曉，色彩繽紛的彩繪藝術總是非常吸睛，絕對是殺底片的好地方，幸運的話還能遇到畫家本人唷！玩累了別忘了去臺中第二市場報到，一定不能錯過超消暑的老賴紅茶、麻薏湯、小庭找茶、王家菜頭粿、嵐肉燥專賣店、山河魯肉飯魯肉邱、三代福州意麵等等， 眼花撩亂的美食包準你的胃好滿意。

台中必去景點之一“夢幻彩虹村”／中時新聞網攝

吃飽喝足了，也別忘了去愜意優美的柳川水岸景觀步道走走看看，還有全安堂台灣台中太陽餅博物館可以參觀，古色古香的百年古蹟超有歷史感，也能了解太陽餅的由來，而且這裡的蜂蜜口味太陽餅好吃不甜膩，很適合不太愛吃甜食的朋友；L.Z. DESSERT無框架甜點是近年熱門的網紅甜點店，造型藝術又精緻的甜點，可是老闆用心一點一滴製作出來的作品，每口都是甜蜜驚喜。臺中州廳、臺中市役所也不能錯過，兩者都是日治時代的產物，已經有100多年的歷史，無論是外觀還是內部設計都有濃濃的歷史感，喜歡古老建築的朋友絕對要拍美照留念。

台中必吃美食之一“小庭找茶”／中時新聞網攝

現在只要在「2020台中購物節」期間來到台中遊玩，就可以參加抽大獎的活動！8/31前下載台中購物節APP，並登錄在台中消費的發票，金額滿500元就有一次抽獎機會，可以天天抽電動機車、週週抽現金，每人單筆消費最高有600次抽獎機會，還有汽車、豪宅等大獎可以抽，就連搭乘計程車的電子票據證明也可以登錄參加抽獎，現在台中購物節現正倒數中，絕對不要錯過CP值最高的購物體驗！

(中時新聞網)