共軍近日動作頻頻，前總統馬英九、總統蔡英文更為了兩岸議題隔空交火，台海情勢緊張，就怕衝突一處即發。傳國防部將派F-16戰機進駐澎湖，對此國防部發言人史順文表示，兵力配置及作戰規畫不便說明。

媒體報導共軍加強對台施壓力道，共機一度飛越海峽中線，國防部擬派F-16戰機進駐澎湖。國防部今（25）日上午舉行例行記者會，發言人史順文表示，兵力運用及配置涉及作戰規劃，不便詳細說明。

針對「首戰即終戰」的說法，以及媒體報導國軍備妥三模式應戰，以我防空飛彈高密度部署，共機根本無法返回。史順文表示，國防部不容許共軍親門踏戶，威脅國家安全，任何判斷都不應低估國軍捍衛國家安全的決心。

當共機進入防空識別區時，史順文指出，國軍將提高警覺、嚴密監控，以不挑釁、不怯敵、越接近本島越積極處置為原則，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，以適當兵力廣播驅離、攔截、警戒、防空飛彈監控等應對，確保領空安全，當遭受明確攻擊行為時，才會評估行使自衛權，並在獲得授權後才執行反制。

(中時新聞網)