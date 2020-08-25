民眾向市議員楊正中陳情，指社會局發文追討13年前他母親重複領取老人年金及身心障礙者日照及住宿費用。楊正中說，陳情民眾母親已過世6年，逾公法請求時效卻還發文追討；顯然是機關行政怠惰、便宜行事。社會局指出，此類案件發生日久若舉證困難，將視個案狀況予以協助。

楊正中說，陳情人母親生前領有老人年金，並透過安養機構協助申請身心障礙者日間照顧及住宿照顧補助；當初申請時未告知兩者僅能擇一申請，後續申請通過後並不疑有他。其母已於2014年過世，社會局遂轉向兒子追討；事隔12年當初申請單據等資料都已經不見，無法查證是否重複申領。

楊正中指出，依據行政程序法第131條對於公法請求權有規定：「請求權人為行政機關時，除法律另有規定外，因五年間不行使而消滅；公法上請求權，因時效完成而當然消滅」。即便要求返還應在申請後五年內告知。

社會局表示，國民年金於97年10月1日實施開辦，中央主管機關為勞保局；因實施初期社會保險系統和社福補助系統不互通，導致民國97年到民國100年間，發生多起重複領取政府補助案件。市府主動清查歷年重複領取補助案件，2019年起陸續通知申請人或扶養義務人及繼承人，主動協助處理。

社會局強調，此類案件發生日久，追查確實有相當難度；若舉證困難市府會視個案狀況予以協助，避免長期列為追繳對象盡力保障法律權益。如無法一次繳清溢領金額，也可分期繳納，由社會局指派轄區社工員協助評估，避免民眾經濟陷困。

(中時 )