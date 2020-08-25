美國總統大選將於11月登場，根據研究報告指出，從歷史經驗來看，不論是誰當選美國總統，隔一年的股市表現最好。

MarketWatch報導，投資顧問公司SunTrust Advisory Services最新一份報告指出，過去15年的經驗顯示，如果投資人在新總統上任後就出售股票，將失去大選後第一年的豐厚報酬。不管是誰當選美國總統，標普500指數在大選後隔一年表現最好，選後第一年都能交出20%以上的報酬率，不過大選當年，因為不確定性增加，報酬率是4年裡最差的。

而總統當選人也會牽動不同類股的表現，SunTrust Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner表示，今年如果由拜登勝選，將有利再生能源、基礎建設以及新貿易政策受惠股；若川普連任，則有助於國防、航太、傳統能源和金融業。該研究團隊也表示，影響股市的不只是誰入主白宮，還有景氣周期變化等因素。

報導指出，今年除了總統大選之外，美國還面臨許多變數，像是疫情是否獲得控制，企業債務狀況能否緩解、美國總統大選郵寄計畫有沒有順利進行都是問題，加上墨西哥灣颶風、加州森林野火等，未來仍充滿變數。

不過，野村投信認為，由於兩黨候選人主張政策的不同，美國總統大選結果勢必影響美股未來的走勢。一般認為，共和黨當選（川普連任成功），美股較有可能維繫目前多頭走勢；若民主黨當選（拜登挑戰勝利），則美股存在較多變數。

(中時新聞網)