前總統馬英九與總統蔡英文近日因兩岸議題隔空互批，馬質疑民進黨政府的兩岸路線把台灣推向戰爭邊緣，蔡英文則反擊，馬是「卑躬屈膝」。對此，國民黨立委鄭麗文認為，馬是以過去執政的經驗，對兩岸局勢高度憂慮來提出建言，蔡卻以鬥嘴方式回應，有點幼稚。她直言，真正的威脅在外部，並不是馬英九。

馬英九嗆蔡政府卑躬屈膝，蔡英文日前表示，國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。蔡要馬冷靜想想，「為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」據《中評社》報導，鄭麗文認為，國際局勢變化瞬息萬變，美方選舉有很多不確定變數，大陸內部也有嚴重問題，在內外壓力下，大家都不希望台海會因為擦槍走火或不理性作為，導致台灣受到安全性威脅。

鄭麗文提及，蔡英文要怎麼掌握局勢、如何避戰，必須了然於胸，不能只是意氣之爭，而是若台海發生危機時，台灣究竟有沒有足夠趨吉避凶的做法，還是任由局勢惡化，台灣只是配合美國的動作？

鄭麗文認為，馬英九以過去執政經驗，對兩岸局勢提出高度憂慮，蔡卻以鬥嘴方式來回應，鄭直言「有點幼稚」。她直言，真正的敵人不是馬英九，對國家有威脅也不是馬英九。

(中時新聞網)