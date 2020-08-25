趁資本市場高點，賣滿賣夠。國泰金控25日舉行法說會，揭露國泰人壽上半年有大量實現股債資本利得、減少高收益但低評等的投資部位，並保留較高水位的現金，上半年國壽實現股債利得近新台幣742億元，已是去年全年實現量的99％，即趁波段加速實現獲利，先落袋為安。

國壽上半年認列了印尼Mayapada銀行投資損失共140億元後，上半年稅後仍賺198億元，且帳上還有3,990億元的台股部位、淨值下未實現利益仍高達1,209億元，即仍有極高的「獲利本錢」。

國壽執行副總林昭廷表示，今年國壽台股投資策略，本來就規劃隨市場狀況決定，可能是「拿資本利得，不見得要追求現金股利極大化」，因此今年前7月國壽現金股利123億元，全年可能不如去年247億元現金股利這麼高；但上半年國壽台股投報率已達8.8％，國外股票若扣掉印尼部位，則報酬率也有9.1％。

國泰金控上半年稅後獲利327億元，比去年同期略少4％，主要是是有一次認未分配盈餘加徵稅26億元，每股稅後盈餘2.18元；ROE是8.3％，6月底金控淨值為7,872億元，創歷史新高，每股淨值51.9元。

國泰金指出，因為疫情影響，各國央行降息穩定金融，造成資本市場波動加劇，因此國壽保留較多的現金部位，6月底新台幣部位就有2,600億元以上，算是相對較高水位，同時在股市大幅上漲時，有大量實現股票資本利得，少拿股息，也減少高收益低評等部位。

不過，國壽也表示，在實現獲利後，會趁機再加碼台股，6月底國壽在台股投資部位，加上市值上升，共有3,990億元，占其資金的6％，國外股票則有3,510億元，占其資金的5.3％。

且7月資本市場仍持續上揚，國壽淨值及攤銷後成本（AC）項下的未實現獲利，一個月就增加近2千億元，而國壽淨值也近7千億元，創史上新高。

(工商 )