提到樂天桃猿外野手陽耀勳，相信大家對他的印象就是擁有將極高壞球擊成全壘打的能力，雖然這類型的球員比較少見，但本季大聯盟卻也出現一名「亂刀流」的打者；洛杉磯天使今（25日）戰休士頓太空人時，天使工具人佛萊徹（DavidFletcher）就將一顆離地128公分的超級大壞球擊成安打！

天使此戰先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）被太空人打線狙擊，加上牛棚投手止不住失分，比賽進入到9局上時，天使以4-11落後，而在2出局、一壘有人局面時，天使開路先鋒佛萊徹上場打擊，鎖定佩瑞茲（Cionel Perez）一顆95英哩的超高壞球，並且擊出右外野方面的一壘安打。

根據大聯盟官網數據顯示，佛萊徹擊中這顆超高壞球，進壘時距離地面的高度為4.22英尺（約128.6公分），不僅如此，他上週五面對奧克蘭運動家費爾斯（Mike Fiers）敲出一支離地4.78英尺（約145公分）的二壘安打，是大聯盟本季唯一一位能夠敲出2支離地4英尺（121.9公分）以上安打的球員，最重要的一點是，佛萊徹不像賈吉（Aaron Judge）等球員擁有傲人的身高，他僅5呎9吋（約175公分）。

根據《Fangraph》顯示，佛萊徹擁有超強的纏鬥力，只要球數來到2好球，他的球棒就會變得超黏，就連好球帶之外的壞球也不放過，本季他一共揮了51顆好球帶以外的球，但只揮空9次，好球帶外揮棒並擊中球的比例為83.9%。

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(中時新聞網)