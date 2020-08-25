苗栗監理站24日下午會同警方在竹南火車站稽查非法白牌計程車，當場查獲一部白牌計程車自竹南科學園區搭載2名外籍移工到火車站，白牌計程車司機一度辯稱是人力仲介公司轉介，監理人員當場隔離詢問外籍移工，立即戳破謊言，隨予開單裁罰10萬元並吊銷駕照。

苗栗監理站稽查人員是日前接獲民眾檢舉，指稱竹南火車站東、西兩站有白牌計程車出入營業，稽查人員於是函請苗栗縣警局交通隊員警協同取締。據悉，檢舉來源多半是當地排班計程車司機，因不滿生意被白牌計程車搶走才會檢舉告發。

稽查人員在竹南火車站東站外埋伏多時，發現一部銀色小客車搭載2名外籍移工抵達火車站下車，稽查人員研判應是非法營業車輛，隨上前攔查臨檢，乘客當場承認是由竹南科學園區搭車到火車站，共付掉車資共150元。

司機當場辯稱自己是仲介公司轉介載客，並未收費，但稽查人員隨隔離詢問外籍移工，當場揭穿司機謊言，稽查人員當場開出10萬元罰單並予吊銷駕照處分。

據苗栗監理站統計，今年一月至今，苗栗監理站已開出8張違規單，每張都是10萬元起跳，都是依自用車輛違法經營計程車客運業，依公路法77條規定裁罰。另外，非法營業的車輛牌照及汽駕駛人駕駛執照，得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，處罰相當重。

(中時 )