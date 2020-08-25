美股創高助台股反攻大漲逾百點，早盤台積電(2330)挾ADR上漲而走高，同為蘋概股的鴻海(2317)、大立光(3008)跟上漲勢，失守6字頭的聯發科(2454)力圖振作走揚。航運股因美國線運價大漲最閃，陽明(2609)、長榮(2603)漲逾半根漲停板，萬海(2615)、四維航(5608)、華航(2610)、長榮航(2618)各有粉絲，拉抬航運類指大漲逾3%。富邦金(2881)先前下探41.5元之下有守，多方跟隨大盤反擊勁揚逾4%，國泰金(2882)一同走高反應，電金傳齊揚下，台股回到月線，站穩12700點，終場收漲111.12點，為12758.25點。今日外資(不含外資自營商)買超34.5011億元，投信買超11.8312億元，自營商買超7.7849億元，三大法人買超54.11億元。

題材股百花齊放，太陽能廠受惠上游原材料上漲情況趨緩，使得成本上漲壓力減輕，加上國內及國際需求均加溫下，下半年營運展望佳，今日股價發光發熱，聯合再生(3576)、茂迪(6244)及達能(3686)大漲，國碩(2406)、太極(4934)、安集(6477)及元晶(6443)跟隨在後。同為綠能相關族群的離岸風電上半場也成買盤追捧標的，世紀鋼(9958)強勢攻高再登112.5元新山頂，帶動鋼鐵股中有離岸風電色彩的新光鋼(2031)、中鋼構(2013)拉抬一波，惟中場過後買盤變心轉向，世紀鋼收平、中鋼構翻黑，僅新光鋼力守盤上。台積電線上技術論壇登場，台積電營業組織資深副總經理秦永沛表示將持續不斷擴充產能，由於今年資本支出再創新高，帶旺本土供應鏈家登(3680)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、弘塑(3131)等未來的業績成長動能，上述四股今日全面收高。「淘寶台灣」電商平台認定為陸資，限期於6個月內撤回投資或改正，受此激勵，高價百貨股三級跳，網家(8044)盤中股價亮燈漲停，富邦媒(8454)亦強勢大漲，站回700元關卡，收在718元，類股股王寶座愈坐愈穩。

外資動向不明，台股後市霧裡看花，週一外資賣超8.6457億元，、期貨加碼多單，淨多單留倉口收近3萬口，今日改為買超34.5億元，助力台股在美股創高激勵下，指數上彈百餘點，5日RSI為55.25，10日RSI為54.26，9日K值為60.47，9日D值為57.03，20日乖離率為0.23。

上週四(8/20)台股盤中大跌逾600點，當日強勢收下引線，接著日K連三紅，今日反彈一度回到12800點之上，收復失土，短線指數動盪，然台股高殖利率優質標的此時為吸引資金挹注的重要利基，有助盤勢形成支撐。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，目前短線仍有波動，但科技產業的獲利成長動能相對強勁、且資金行情有望在寬鬆貨幣政策下延續，有利台股後市發展。至於後市族群表現，宏遠投顧副總陳國清表示，電子股籌碼凌亂，即使近期股價跌深反彈可能逢高降低電子股比重，預期部分資金會跑到股價基期及本益比低、未來展望佳且籌碼乾淨，如食品、風電、水泥、航運、少數電子股，至於金融、產業龍頭及電信股，則為護盤角色。

(時報資訊)