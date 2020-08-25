《商情》期價上漲 激勵國內紅玉米走揚 15:232020/08/25 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受芝加哥期價上漲的支撐，加上近期開標BASIS重置成本偏高，進一步激勵國內玉米飼料現貨價走揚。 國外消息，市場預期美國政府報告將顯示過去一周的收成惡化，支撐了近期的預測，因美國中西部地區一連串的乾旱，再加上嚴重的暴風雨破壞關鍵地區的農作物，不過，本周五至下周一中西部穀物帶將有大面積的降雨，是否能改善乾旱的狀況，仍需多加留意。 周一(8/24)芝加哥9月玉米收漲4.75美分，報331.75美分；國內本日(8/25)紅玉米每公斤報6.45元，較昨日上揚0.05元。(商品行情網) (時報資訊) #上揚 #乾旱 #期價 #激勵 #紅玉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價升11點 在岸價上漲 10:322020/08/25 財經 台灣權王－法人挺 台達電、華擎行情漲 04:102020/08/25 證券．權證 《商情》COVID-19新療法提振 亞洲天然期膠全漲 10:002020/08/25 財經 《韓股》新冠疫苗燃希望 韓股上漲 11:422020/08/25 財經 《半導體》調節賣壓重 雍智秒填息後翻黑 10:172020/08/25 財經 《盤中解析》台積電穩 台股站回月線 10:342020/08/25 財經 陸鋁進口量大增 成為2009年來首次淨進口國 03:402020/08/25 兩岸 《商情》憂颶風侵襲 紐約期棉觸及六個月高點 10:172020/08/25 財經 專家警告－金市交投過熱 短線慎防跳水 04:102020/08/25 全球財經 權證星光大道－兆豐證券 台積電 外資續唱旺 04:102020/08/25 證券．權證 財經熱門新聞 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 大陸經濟大力反彈 與美國差距進一步縮小 - 財經 台股逼近山頂 專家：散戶小心別碰這種人氣股 - 財經 美股飆漲卻洩崩跌訊號？ 分析師提這數據點出真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。