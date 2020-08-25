受芝加哥期價上漲的支撐，加上近期開標BASIS重置成本偏高，進一步激勵國內玉米飼料現貨價走揚。

國外消息，市場預期美國政府報告將顯示過去一周的收成惡化，支撐了近期的預測，因美國中西部地區一連串的乾旱，再加上嚴重的暴風雨破壞關鍵地區的農作物，不過，本周五至下周一中西部穀物帶將有大面積的降雨，是否能改善乾旱的狀況，仍需多加留意。

周一(8/24)芝加哥9月玉米收漲4.75美分，報331.75美分；國內本日(8/25)紅玉米每公斤報6.45元，較昨日上揚0.05元。(商品行情網)

(時報資訊)