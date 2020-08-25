根據最新市調資料顯示，6月份宏碁(2353)電競筆電在瑞士取得先機，以25.9%市占率領先市場，6月份年增率以91%的成長大幅超越業界（均值19%），奪下龍頭地位。宏碁電競產品的增長，同時帶動其他產品線如輕薄筆電及可翻轉筆電的銷售狀況。

宏碁瑞士電競筆電成功的關鍵因素來自宏碁電競產品本身的優質散熱技術深獲玩家喜愛，注重使用者體驗也在當地不斷成長的電競區塊獲致成功。除了筆電、桌機、顯示器產品外，多元而創新的週邊產品，如電競座艙等，完整滿足電競生活風格的各種需求，使宏碁能在瑞士消費電腦市場嶄露頭角。

宏碁公布7月份單月合併營收為232.41億元，年增26.9%、月減9.5%；累積前七月合併營收為1,376.97億元，年增7.5%。宏碁表示，本月居家辦公及遠距教學需求強勁，產品仍供不應求。以區域來說，本月營收貢獻以泛美區年增60.7%表現突出；泛亞區亦由疫情封城影響逐漸恢復中，年增25.1%。以產品線來說，電競產品營收年增74.7%、Chromebook年增29.5%。

(時報資訊)