65歲綜藝大姐大白冰冰，去年健康曾亮紅燈，突然流出大量鼻血，就連眼睛跟耳朵也開始流血，近日她上節目還原當時過程，直呼「很可怕」。

白冰冰上節目《命運好好玩》透露，和朋友在酒店吃飯時，忽然覺得好像鼻水要流下來了，剛要拿衛生紙擦時，就看到白飯變紅色的，「就像是水龍頭的水不停一直流」，友人見狀也趕緊上前幫忙捏鼻子，捏到後來血沒地方流，就從眼睛和耳朵滲出。

緊急送醫後，醫生問她有高血壓嗎？她表示自己一直是低血壓，未料一量血壓飆到220，但怕會爆血管，也不能馬上注射降血壓的藥，最後血流了半個鐘頭，還要拿水桶來接，未料事隔1個月後，她在錄影時，臉又怪怪的。

某天導播跟她說臉怪怪，眼睛變大小眼，嘴巴還慢慢歪一邊，當時她還否認，大家勸她看醫生，不過她太累仍回家倒頭就睡，隔天起床臉整個歪掉，就醫才發現罹患顏面神經麻痺，好在她求知慾很強，自己上網搜尋有哪些療法，「我真的把自己搞到早上電療、下午按摩、晚上針灸再看醫生」。

因此別人要3個月、半年才會好，她只花了21天就讓自己痊癒，因為她要錄影，即使醫生表示她睡眠太少、需要放慢腳步，不過她認為這已經成為自己長久以來的生活方式，「如果為了追求健康，而讓整個人不開心，我覺得快樂跟開心、心中沒垃圾才是長壽的秘方」。

(中時新聞網)