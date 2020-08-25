台大雲林分院胸腔內外科醫師時常團隊合作處理困難腫瘤的治療，使雲林鄉親不用離鄉背井也能受到高水準的醫療照顧。（周麗蘭攝）

肺臟是惡性腫瘤最常轉移的內臟，有些長在難以切除的位置，臺大雲林分院引進以胸腔鏡手術進行的「冷凍微針治療」，把腫瘤快速降溫為冰球，再迅速升溫把它爆破，達到腫瘤崩解效果，改善病患的生活品質也延長壽命。

肺癌名列台灣十大死因前三名，肺臟也是腫瘤最常轉移的部位，一名50多歲男性腎臟癌症患者治療2年，癌細胞轉移到肺臟，但肺功能不佳無法切除，台大雲林分院施以冷凍微針治療方式，令患者及醫師都很鼓舞的是，術後幾天X光片已不見腫瘤。

另名66歲直腸癌患者左右肺葉都被發現有10多顆深度肺腫瘤，遭醫學中心勸退，台大雲林分院接手後，在肺部腫瘤進行冷凍微針手術，效果也很好。

台大雲林分院外科部暨胸腔外科主任黃培銘指出，冷凍微針手術並非能取代手術、化療、放療，而是這些處置都失效時，作為另一個控制腫瘤的武器。

黃培銘表示，多數移轉到肺臟的病患通常有肺功能不佳、多顆腫瘤，或腫瘤靠近心臟、大血管難以切除，若在胸腔鏡下採用冷凍微針的局部治療，可以有效控制變數。

黃培銘指出，把快速降溫到－180度C的微針插入腫瘤組織，使之形成冰球，再迅速升溫至50度C使之破裂，可把腫瘤崩解，也能讓腫瘤的血管結凍栓塞使其壞死。

此一手術適合肺部原發腫瘤或轉移性腫瘤，最好小於5公分，治療的探針需自費，約7至10萬元。

副院長馬惠明表示，此一手術雖無法治療整個癌症，但提供這族群病患的治療機會，減少併發症，延長存活壽命。

馬惠明說，該院胸腔醫學中心團隊陣容堅強，胸腔內外科醫師時常團隊合作處理困難腫瘤的治療，使雲林鄉親不用離鄉背井也能受到高水準的醫療照顧，醫師群包括黃培銘、、曾宇鼎、陳崇裕、盤建德、陳彥甫、周建宏、巫震宇、張祐綸、王馨儀、陳祐易、李奕嫺、江旴恒、陳沛興等醫師。

(中時 )