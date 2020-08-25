賀軍翔宣布老婆誕下二女兒。（圖／翻攝自賀軍翔臉書）

賀軍翔報喜。（圖／翻攝自賀軍翔臉書）

昔被封為「台灣花樣美男」的賀軍翔（小美），2017年和圈外老婆陳怡玟登記結婚，同年6月他一口氣公布晉升為人夫、人父，女兒「美寶」已於該年2月出生。今逢七夕情人節，稍早賀軍翔在臉書報喜，宣布二度當爸，第二個孩子也是千金，一口氣迎來第二位前世情人，他還笑稱大女兒已幫妹妹取好暱稱，叫做「寶姊」。

賀軍翔早年演出《愛情合約》、《惡魔在身邊》走紅，出道以來鮮有緋聞，3年前一公開就是已經死會成為人夫的消息，今年1月他被《時報周刊》直擊在好友張勛傑充當司機「掩護」下，私會一名長髮妹，兩人甚至在長髮妹的住處大樓前擁抱，當時他發聲明澄清：「賀軍翔與該女生為好朋友，當日乃好朋友聚會，很開心喝的比較多，所以大家比較熱情動作會比較大，但並無其他越過朋友界限的任何動作」，但仍引來許多網友吐槽。

今年5月賀軍翔出席活動，被問到「豬揚色變」風波，他強調太太對自己很信任，「我只有一支手機。我們不太會去看彼此手機！」兩人互相都知道彼此密碼，但不會偷看，「而且不只老婆，弟弟妹妹也都知道我的密碼，電腦常常需要弟弟幫忙，所以他都會知道我習慣用的密碼」，言談中透露先前緋聞不影響夫妻感情。

今賀軍翔突然報喜，分享一家四口照片，在七夕當天迎來家中第四位成員，他寵溺形容二女兒是「爸爸的第二位小公主」，最後下HASHTAG說「美寶尊稱她寶姊」、「獅子座寶姐」、「七夕情人節快樂」，粉絲也獻上恭喜，留言說：「喜獲千金～今年有三個美女陪你過情人節」、「甜蜜的負擔~~小美要多拍些片多接工作了」、「昨天直播才說想趕快有二寶，這也太快了吧～有夠保密的」。

粉絲驚呼賀軍翔昨預告想生二胎，今就再度當爸。（圖／翻攝自賀軍翔臉書）

(中時新聞網)