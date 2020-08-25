交通部日前簡報桃園機場第三跑道興建案，評估用地取得問題，恐來不及2025年完工，希望回復到早先規劃的2030年完工目標。政務委員吳澤成今天表示，他認為交通部不宜先提出延後5年完工的要求，而應工程規劃設計，有問題屆時再說。

吳澤成表示，早先交通部規劃第三跑道的完工目標是在2030年，但在賀陳旦擔任部長時，提出提早到2025年完工。不過，交通部最近才把 都市計畫、區段徵收、環評完成程序，並評估用地取得問題，可能來不及2025年完成，因此希望回復到2030年的完工目標。

他說，交通部日前簡報時提出相關意見，但他認為用地取得還在進行中， 跑道的規劃設計都還沒有進行，不宜此時提出要延5年，應該把工程規劃趕快做好，也許設計時還會發現什麼問題，到時候再看時程如何安排。

吳澤成指出，依照交通部目前用地取得的時程應該是來不及在2025年完工，而且疫情關係，桃機流量需求沒有那麼迫切，但他還是認為不能放鬆，仍應積極趕辦，他是要求工程規劃設計趕快做出來，完工目標到時候再說。

(中時 )