香港政府25日宣布，25日午夜到期、涉及限聚令和晚市禁堂食等社交距離措施有更新，現有防疫抗疫措施會延長兩日。但28日起，會逐步放寬晚市禁堂食及限聚令等防疫抗疫措施；戲院、美容院、較少身體接觸的運動場所可以重開等。

三大主要放寬措施為：晚市堂食可延長至晚上9時，仍然維持最多兩人一桌；戲院、美容院、較少身體接觸的戶外運動場所可以重開；郊野公園可以不用佩戴口罩，戶外運動可成為合理辯解不戴口罩。

香港食衛局局長陳肇始陳肇始認為，延長現有安排兩日，是基於社區仍有隱形傳播，認為有需要再觀察確診宗數能否持續在低數目。

消息指，香港25日新增約20宗確診個案。香港特首林鄭月娥稱，過去4日新冠病毒確診病例回落，24日新增9宗個案是7月初以來首次重現單位數，情況相對令人放心，但再次呼籲市民積極社區普及檢測計劃，找出隱性患者。

林鄭月娥稱，24日再有小型群組出現，匡智梨木樹宿舍有3名職員確診，25日也有新增院友確診，坦言難以杜絕個案，重要是快速應變。

(工商 )