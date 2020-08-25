境外生及陸生終於可以返台就學，國民黨今日表示，政府終於做出正確決定表示肯定。國民黨並期許教育部再加把勁，協助學生來台班機與居家檢疫地點等後續事宜。同時，對於過去六個月來和國民黨及黨籍立法委員一起推動陸生返台事宜的各界朋友，以及因為聲援陸生受到網路霸凌的教師和學生，國民黨對此表達感謝之意。

國民黨表示，歡迎和期勉所有來台同學珍惜學習機會，也要為蔡政府終於對所有境外生展現友善的態度表示欣慰。這些學生都是因孺慕台灣高教的品質與特色前來就讀與學習，政府與學校有責任提供相應的友善環境，而非增加其就學成本。在妥善安排之下，相信他們學成返鄉後，也會成為發揚台灣軟實力的尖兵。

國民黨也指出，此前蔡政府的決策反覆，開放時間太晚，甚至趕不及開學，其實已經影響境外生就學權益了。所幸這次教育部安排開放相當縝密，有注意到細節，算是亡羊補牢、為時未晚。包括掌握此次開放的預估人數和目前國際航班尚未全面復航的現實，且要求學生必須事前預定合適的檢疫場所完成居家檢疫。以及推估開放後，未來2至3個月平均每日約有數百人依序入境，並請學校啟動安心就學等措施。

國民黨認為，教育部雖然注意到學生的需求，但能否真正照顧到學生才是重點。例如要怎麼讓學生知道相關單位對他們的安排？而教育部既然瞭解目前國際航班班次甚少的情況，且票價與搭機對學生來說恐怕都是難題，是否考慮以包機方式解决學生返台，也應該一併思考。

國民黨也提醒，九月起，大專院校內宿舍就不能作為境外生的檢疫場所，即便由教育部或學校統一安排集中檢疫所，是否能夠協調足夠及平價的防疫旅館以減輕學生負擔？這一系列的問題都是學生關心的大事，亟待教育部與學校及早給出體貼的答案，並提供各大學和返台陸生相應的協助。

(中時 )