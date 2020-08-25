前主委顏清標的媳婦黃子涵，也是「月暮藏涮涮鍋」創辦人之一，向來以氣質美女著稱。（馮惠宜攝）

七夕情人節「LA MER海洋拉娜」、和「月暮藏涮涮鍋」邀請30名扶輪社社友一起參與一場美麗奇蹟美妍分享講座。（馮惠宜攝）

就在七夕情人節中午，30位貴婦受邀參加全球知名護膚品牌「LA MER海洋拉娜」、和頂級「月暮藏涮涮鍋」一場美麗奇蹟美妍分享講座，這也是以深海巨藻為核心成分的海洋拉娜首度嘗試跨界用海藻類昆布鍋，給忠實的粉絲們一個內服外用雙給力的情人節禮物。

成就這場頂級聯手頂級的幕後功臣是「月暮藏涮涮鍋」創辦人之一黃子涵，她同時也是前立委顏清標的媳婦，向來以氣質美女著稱，這次由她邀請LA MER海洋拉娜一起合作，不但有護膚講座，還特別精心設計頂級菜色。以鮮美昆布鍋為湯底，主菜是日本A5和牛背肩、Prime牛小排、西班牙伊比利豬以及台灣櫻桃鴨，讓貴賓一次吸收不同營養，也享受到多種口感。尤其餐後甜點特別以翻糖打造海洋拉娜經典乳霜的造型，維妙維肖，讓貴賓們個個驚呼連連。

「月暮藏涮涮鍋」是台中著名高檔現撈海鮮「暮藏火鍋」所創，位於台中七期獨棟的玻璃屋建築，視野極佳，尤其天花板以木質曲線穿梭全場，如風如雲般的彎曲設計，低調奢華。且店內的個人涮涮鍋，不需共鍋，品嚐美味之餘也能安心防疫。

黃子涵說，「月暮藏涮涮鍋」向來嚴選食材，採用有機認證蔬菜，也注重牧場的廠標認證，連油花分佈也是品管準則之一。特別的是，月暮藏每早堅持現煮「手工天然柑橘沾醬」。手工去皮、研磨熬煮，再結合秘制沾醬，簡單涮過的食材沾醬後，釋放更多層次的新鮮味，實在非嚐不可。

(中時 )