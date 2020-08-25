原本預計今天對外公布彰化縣萬人血清抗體採驗結果的台大公衛學院，突然喊卡，衛福部長陳時中表示，蓋牌會讓社會有更多爭議，沒有必要。前台大公衛學院副院長陳秀熙則表示，同意陳時中說法，他強調，彰縣萬人血清篩檢對大眾是重要資訊，請部長向台大公衛學院主管講一下，以事關重大疫情為由提前發布。

衛福部今舉辦第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，陳時中接受媒體訪問時指出，萬人血清抗體檢驗在社會的一些反映和情況，要讓比較清楚的當事人說明清楚，而此研究前端已引起社會許多討論及爭議，現在又蓋牌，反而讓社會有更多的爭議與討論「真的沒必要」。

陳秀熙今天表示，每個研究案都有不同的同意書內容，這次做血清調查之前，都有讓民眾簽署同意書，計畫主持人都有按照倫理法則進行。

他更強調，外界一直把學術審查有關同儕審查與倫理審查搞混，他強調，同儕審查是指依照一般學術研究準則，通過同儕審查後再發表，絕對不等於倫理審查。而這次調查之前，絕對都有讓民眾簽署同意書，「我們身為學術人員不可能來違反學術倫理。」

然而，陳秀熙表示，現在正在思考要如何讓程序完備，比較重要的是，若是重大疫情，有可能要突破學術的必要，學術也有學術的準則，「如果今天屬於重大疫情，很希望由中央指揮中心協調來公佈，幫助彰化縣衛生局。」

「我也樂觀其成，目前期中報告已經寫好」，他強調，報告已經寫好了，只要部長向公衛學院主管提出並同意就可以對外公布，他個人很希望報告可以在大家共識下趕快把報告結果讓大家知道。

至於科技部聲明指出，沒有提供血清抗體經費，陳秀熙說，這個部分沒有經手經費事情，必須要請教主持人，但他表示，研究都是研究計畫經費支出，都有合法採購證明。歡迎外界查明。

(中時 )