農曆七月鬼門開，在這時節，民眾多會對相關禁忌多注意幾分，「寧可信其有」盡可能抱持敬畏之心別觸犯，正妹YouTuber劉芒近日就製作了新影片「農曆七月要注意的10點都市傳說」，竟提到鬼月在穿搭上也有禁忌，那就是「盡量不要穿黑紅兩色的衣服」，竟釣出網友分享真實經歷，驗證傳說引發熱議。

劉芒在最新上傳的影片中，提醒鬼月盡量別穿黑色跟紅色的衣服，理由是這兩個顏色的服裝會使人體的能量開口打開，容易疲累導致元神耗弱，但人們在鬼月期間，會需要多一點的陽氣來抵擋好兄弟的影響，因此應該避免。

除此之外，劉芒也提到很多女生嚮往「韓劇女星感」，因此穿著一身白再留一頭披散長髮，提醒這樣穿搭雖然可襯托仙氣，但也容易讓靈界朋友以為是同類，因此建議這個月份避免穿全身白色，劉芒倒是推薦可多穿黃色，因為這顏色能帶來強勁氣場，「這段時間就是要把自己能量提高，狀態很亮晶晶的」。

鬼月相關禁忌其實很多，不少網友看了劉芒的影片表示，關於穿搭顏色選擇的禁忌讓人大開眼界，「第一次聽到衣服顏色的說法，快記起來」、「看到顏色那段直接衝去換衣服」，而有網友分享自身經歷，透露以前上班穿黑色系的衣服，感覺特別累，如今一看影片才知驚覺真有這種事，感到驚駭。

農曆七月務必牢記在心的10點禁忌傳說 | 劉芒

(中時新聞網)